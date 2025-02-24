Platform sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, toplantının açılış konuşmasında, “Adıyaman sahipsiz değil” diyerek kentin sorunlarının ancak devlet-vatandaş iş birliğiyle çözülebileceğini ifade etti. “Biz burada siyaset yapmıyoruz, kimseyi suçlamıyoruz. Amacımız, ağır yaralı bu kentin iyileşmesine katkı sunmaktır” dedi.

Deprem Bölgesi İçin Teşvik Çağrısı

Platform üyeleri, özellikle bölge ekonomisinin canlandırılması, işsizliğin önlenmesi ve yatırımların artırılması için teşvik yasasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

İbrahim Halil Doğan, büyük inşaat firmalarının işlerini tamamladıktan sonra bölgeyi terk edeceğini ve bu süreçte ciddi bir işsizlik dalgası yaşanacağını belirterek “İkinci Organize Sanayi Bölgesi kurulmalı ve özel teşvikler sağlanmalıdır” dedi.

Gafari Kaya, bölgenin özel desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, yatırımcıları teşvik edecek bölgeye has özel bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Abuzer Karaaslan, yıl sonuna doğru inşaatların büyük ölçüde tamamlanmasıyla binlerce işsizin ortaya çıkacağını ifade ederek, teşvik yasasının şimdiden çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Altan Tandoğan, “Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya için özel teşvik yasası çıkarılmalı ve yeni bir küçük sanayi sitesi kurulmalıdır” diyerek mevcut sanayi sitelerindeki kira fiyatlarının yüksekliğine de vurgu yaptı.

Bölgedeki Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekildi

Toplantıda ayrıca, Adıyaman’ın ekonomik kalkınması için somut adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Hakan Karaaslan, “Mevduat açısından Adıyaman’da nüfusa oranla yüksek bir birikim var. Bankalarda bekleyen paraların yatırıma yönlendirilmesi teşvik edilmelidir” dedi.

Ahmet Saygı, platform üyelerinin titizlikle çalışarak hazırladığı raporların ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Av. Abuzer Yaşar, platformun sunduğu raporların değerlendirilmesi ve kurumlar tarafından hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Spor, Sosyal Sorunlar ve Kültürel Konular da Ele Alındı

Platform üyeleri, Adıyaman’daki sporun gelişmemesi ve amatör kulüplerin desteklenmemesi gibi konulara da dikkat çekti.

Nuri Sever, “Adıyaman tarihinde spor bu kadar dibe vurmamıştı. Ne amatör ne de profesyonel bir kulübün tabelası caddelerde görünmüyor. Spor sektörü desteklenmelidir” dedi.

Ali Gülmez, gençlik ve sanat alanında daha fazla etkinlik yapılması gerektiğini belirterek, platformun kültür-sanat çalışmalarına öncülük edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ve İntihar Sorunlarına Dair Raporlar Yetkililere Sunuldu

Mehmet Ali Alkuş, Adıyaman’da uyuşturucu kullanımı ve intihar vakalarına dair hazırlanan raporların Valiliğe ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü’ne sunulduğunu belirtti.

Orhan Tohumcu, sosyal problemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini ve altyapı sorunlarının da çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mart Ayında Özel Teşvik Yasası İçin Rapor Hazırlanacak

Toplantı sonunda, Mart ayı itibarıyla deprem bölgesine özel teşvik yasası çıkarılması için bir rapor hazırlanmasına ve ilgili kurumlara sunulmasına karar verildi. Ayrıca, kalıcı konutlarla ilgili hak sahiplerini bilgilendiren bir takvim oluşturulması için Adıyaman Valisi Osman Varol’dan talepte bulunulacağı açıklandı.

Platformun Çalışmaları Destek Görüyor

Platform üyeleri, kent için çalışmalara devam edeceklerini ve bu süreçte herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Murat Çeliker, platformun hazırladığı raporların kurumlar tarafından nasıl değerlendirildiğinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İbrahim Öteleş, platformda gazetecilerin bulunmasının önemli olduğunu ve alınan kararların basın aracılığıyla hızla duyurulmasının sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Av. Ali Coşkun, "Adıyaman Platformu kentin tüm renklerini bir araya getirdi. Zor bir şeyi başardı. Bundan sonra aktif olarak destek vereceğim" dedi.

Geleneksel Çiğköfte İkramı ve Kâhtalı Mıçe Anması

Toplantı sonunda, platform üyeleri için geleneksel çiğköfte ikramı yapıldı. İş insanı Kemal Aslan’ın üstlendiği etkinlikte, çiğköfteyi kayınbiraderi Abdurrahman Lekesiz hazırladı. Ayrıca, vefat eden sanatçı Kâhtalı Mıçe için Zeynel Abidin Kıymaz bir anma konuşması gerçekleştirdi.

Adıyaman Platformu, bölgenin sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğini belirterek, ilgili makamlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak : PHA