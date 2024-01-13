Kahta Belediyesi bir yandan ilçeye yeni projeler kazandırırken diğer yandan ilçe halkının hayatına dokunan sosyal yardım hizmetlerini sürdürüyor.

"AK Parti tarafından reddedilmişti"

7 Eylül 2023 tarihinde belediye meclis toplantısında yapılan ek bütçe görüşmesinde dar gelirli vatandaşlara verilen nakdi yardım AK Partili meclis üyelerince reddedilmişti. Kahta Belediyesi, bu nedenle 3 ay boyunca sosyal yardım desteği veremediğini iddia etti.

"2024 yılında 3 bin aileye destek devam etti"

2024 yılı bütçesiyle birlikte 3 bin aileye hane başı bin TL olmak üzere 3 bin aileye toplamda 3 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yeni yılda desteklerini devam ettirdiklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söz verdiğimiz projelerimizin arasında yer alan “Sosyal Yardım Kartı” desteğimi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyoruz. Birlik olmanın güzelliği Kâhta’mıza çok yakışıyor. Önceliğimiz alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimize kart vermek. Toplam 3 bin ailemize bu kartlardan dağıtarak, onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Allah'ın izniyle biz hep iyilikle güçlenen olacağız.” dedi.

Kaynak : PHA