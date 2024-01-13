Şehidin annesi yaktığı Kürtçe ağıtla yürekleri dağladı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekât bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayin (27) Adıyaman'da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe- Kilit Harekât bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 9 asker şehit olurken, 4 asker de yaralanmıştı.

Emine Sayin ve Hacı Ali Sayin çiftinin 2 erkek, 3 kız çocuğunun küçüğü olan ve şehit 9 askerden birisi olan Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın, cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin bulunduğu tabut askeri uçakla Adıyaman Havaalanına getirildi.

Şehidi karşılama töreninde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş, İl Kültür Turizm Müdürü Abuzer Gelse, AK Parti İl Başkanı Emreh Erkan Bulucu, MHP İl Başkanı Ali Önat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ertürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, AK Parti Merkez İlçe ve Kadın Kolları Başkanları ile siyasiler, askeri erkân, şehidin babası Hacı Ali ve annesi Emine Sayın ile yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda cenaze aracına alınarak, helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Yakınlarının gözyaşları arasında tabuta sarılan babası ve annesi ile kardeşleri uzun süre şehidin tabutunu bırakmadı. Helallik alındığı esnada tekerlekli sandalye ile getirilen anne Emine Sayin'ın fenalaşmasıyla hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ağabeyi Astsubay Murat Sayin kardeşini üniformayla uğurlarken babası Hacı Ali Sayin'i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın uzun süre teselli verdi. Tekbirler eşliğinde baba evinden uğurlanan Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman Belediye Mezarlık Camii'ne getirildi.

İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Serkan Sayin'ın cenazesi omuzlarda şehitliğe taşındı. Tekbirler eşliğinde Şehit Sayin'in cenazesi şehitlikte toprağa verilirken, teröre lanet ve şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.



Kaynak : PHA