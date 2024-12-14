Meclis üyesi Yalçın Özer tarafından hazırlanan ve oy birliğiyle kabul edilen "Endemik Bitki Türlerinin Araştırılması" önergesi, meclisin doğaya olan duyarlılığını ve vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Doğal miras ve sürdürülebilir kalkınma

Meclis toplantısında okunan raporda, Adıyaman’a özgü Tel Işkını ve Adıyaman Çançiçeği gibi endemik bitki türlerinin korunması gerektiği vurgulandı. Endemik türlerin yalnızca bölgenin ekolojik dengesi açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve turistik açıdan da büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu bitkilerin ilaç sanayisinde kullanılabilirliği, botanik turizmini canlandırması ve bölge halkına ekonomik fayda sağlaması gibi unsurlara dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Kahta'nın doğal zenginliklerini bilimsel bir perspektifle ele alarak koruma altına almak için İlçe Orman Şefliği, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Fakültesi gibi kurumlarla işbirliği yapılacağı ifade edildi.

Yerel yönetimlerden örnek bir çalışma

Kahta Belediye Meclisi’nin çevreyi ve doğal mirası önceleyen bu kararı, yerel yönetimler için örnek teşkil ediyor. Endemik bitki türlerine dair farkındalık oluşturmak, ekosistemi koruma altına almak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak gibi hedeflerle alınan bu karar, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma açısından diğer belediyelere de ilham verecek nitelikte.

Meclis üyesi Yalçın Özer, “Bu zenginlikler sadece bizim değil, gelecek nesillerin mirasıdır. Doğal kaynaklarımızı korumak, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan Kahta’nın geleceğine yapılan en büyük yatırımdır," sözleriyle projeye olan inancını dile getirdi.

Doğadan ilham, geleceğe yatırım

Kahta Belediye Meclisi’nin çevresel duyarlılığı ve vizyoner yaklaşımı, Kahta’yı doğal miras ve sürdürülebilir kalkınma açısından ön plana çıkarıyor. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik alınan bu karar, yalnızca Kahta için değil, Türkiye’nin diğer bölgeleri için de model olabilecek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Kahta Belediyesi, bu karar doğrultusunda çalışmalarına hız kazandırırken, bölgenin doğal zenginliklerini koruma ve geliştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Kaynak : PHA