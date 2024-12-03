"Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Standartlarını Yükseltmek Öncelikli Hedefimizdir"

Başkan Hallaç, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak için belediye olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar arasında fiziksel erişilebilirlikten sosyal destek projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirtti. Hallaç, şunları söyledi:

“Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Erişilebilirlik ve Sosyal Destek Çalışmaları

Kahta Belediyesi’nin bugüne kadar engelli bireyler için gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Başkan Hallaç, şu bilgileri paylaştı:

“Engelli vatandaşlarımızın eve hapsolmaması, dışarıda rahatça dolaşabilmesi için manuel ve akülü araba, yürüteç ve koltuk altı değnekler dağıtıyoruz.”

“Kamu hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşan vatandaşlarımız için ana hizmet binamıza asansör sistemi kurduk.”

“Rampalı kaldırımların yaygınlaştırılması ve kamu binalarında erişilebilirlik düzenlemeleri gibi projelerimiz devam ediyor.”

"Empati ve Duyarlılık Toplumsal Görevimizdir"

Empati ve hoşgörünün toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çeken Başkan Hallaç, engelli bireylere karşı duyarlılık gösterilmesinin her vatandaşın sorumluluğu olduğunu ifade etti. Hallaç, şunları kaydetti:

“Engelli bireylerimize daha duyarlı ve empatiyle yaklaşmak hepimizin görevidir. Her bir vatandaşımızın, engelli bireylerin haklarını gözeten bir anlayışla hareket etmesi toplumsal dayanışmamızın bir göstergesidir.”

Engellilere Yönelik Projeler Devam Edecek

Kahta Belediyesi’nin engelli bireylerin istihdamına yönelik projeler, sosyal etkinlikler ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Hallaç, bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılım sağlaması için yeni projelerin de gündemde olduğunu söyledi.

"Sevgi ve Dayanışma Mesajı"

Başkan Hallaç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli bireylerimize ve ailelerine sevgi, saygı ve dayanışma mesajımı iletiyorum. Her zaman onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Belediyenin Kararlılığı

Kahta Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik çalışmalarının, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğu vurgulanıyor. Başkan Hallaç’ın açıklamaları, Kahta’daki engelli vatandaşların yaşam standartlarını artırmaya yönelik projelerin sürdürüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA