"Engeller Fiziksel Değil, Farkındalıkla Aşılabilir"

Milletvekili Şan, Dünya Engelliler Günü’nün önemine değinerek, engelli bireylere duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti:

"Bugün, Dünya Engelliler Günü’nde, engelli bireylerimizin yaşamlarına daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu, engellerin sadece fiziksel değil, toplumsal farkındalıkla aşılabileceği bir toplum için hep birlikte çalışıyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Önemli Adımlar Atıldı"

Şan, AK Parti iktidarı döneminde engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için kapsamlı politikaların hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, engelli bireylerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmıştır ve atılmaya devam etmektedir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşamına kadar her alanda eşit fırsatlar sunulması için yenilikçi politikalar geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz."

"Engelli Bireyler Toplumumuza Değer Katıyor"

Milletvekili Şan, engelli bireylerin topluma katkılarına da vurgu yaparak, bu bireylerin yalnızca kendi yaşamlarını değil, toplumun tüm kesimlerinin yaşamını zenginleştirdiğini ifade etti:

"Engelli bireylerimizin, toplumumuzun her kesimine değer kattığını unutmamalıyız. Hep birlikte engelleri aşarak daha güçlü bir toplum olacağımıza olan inancımız tamdır."

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Kutluyorum"

Şan, açıklamasını şu temennilerle sonlandırdı:

"Tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

Engelliler İçin Geliştirilen Politikalar

AK Parti hükümetleri döneminde engelli bireyler için geliştirilen politikalar arasında eğitimde erişim, istihdam olanaklarının artırılması, sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve sosyal yardımlaşma projeleri öne çıkıyor. Şan’ın mesajı, bu politikaların sürdürüleceğini ve engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer almaları için çabaların devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak : PHA