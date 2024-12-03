Demokrasi Parkı ve Duraklarda Denetim

Denetimler, Demokrasi Parkı çevresindeki cep alanları, ticari taksi noktaları ve geçici duraklarda yoğunlaştı. Özellikle güvenli sürüş, yolcu emniyeti ve sürücülerin güzergâh kurallarına uyumu gibi temel konular öncelikli olarak ele alındı.

90 Araç Denetlendi

Adıyaman Belediyesi ekipleri, 40 ticari taksi ve 50 servis minibüsünü kapsayan denetimlerde 18 maddelik kurallar listesi üzerinden inceleme yaptı. Denetimlerde şu unsurlar kontrol edildi:

Toplu taşıma izin belgesi ve çalışma ruhsatı,

Araçlarda kamera ve sesli kayıt sistemi,

Emniyet kemeri kullanımı,

Hijyen ve araç temizliği,

Sürücülerin yolculara davranışları ve güzergâh uyumu.

Kurallara Uyan Sürücülere Teşekkür

Eksiklik tespit edilen durumlarda sürücülere uyarı yazıları düzenlenirken, kurallara eksiksiz uyan sürücüler belediye ekipleri tarafından teşekkürle ödüllendirildi. Ayrıca, denetim sırasında yolcuların da görüşleri alınarak sürücü davranışları ve hizmet kalitesi değerlendirildi.

Başkan Tutdere: "Denetimler Devam Edecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin vatandaşların huzurlu ve güvenli bir seyahat deneyimi yaşaması için sürdürüleceğini belirtti. Başkan Tutdere, denetimlerin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Hem trafik kurallarına uyum sağlanması hem de toplu taşıma ve ticari taksilerde vatandaşlarımızın güvenliğinin artırılması önceliğimizdir."

Daha Güvenli Ulaşım İçin Adımlar Atılıyor

Adıyaman Belediyesi’nin bu denetimlerle, toplu taşıma ve ticari taksilerde hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Denetimlerin, vatandaşların güvenliğini ve konforunu sağlamaya yönelik olarak düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA