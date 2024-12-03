"Kongrelerimiz Birlik ve Kardeşlik Havasında Geçti"

Milletvekili Alkayış, Besni ve Kâhta İlçe Kongrelerinin AK Parti'nin 8. Olağan Kongre süreci çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Kongrelere AK Parti Adıyaman İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, milletvekilleri, İl Genel Meclisi Başkanı, AK Parti İl Başkanı, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile teşkilat üyelerinin katıldığını söyledi.

Alkayış, kongrelerin Besni ve Kâhta ilçeleri için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Birlik ve kardeşlik havasında gerçekleştirdiğimiz bu kongreler, partimize ve milletimize hizmet yolunda taze bir başlangıç oldu,” dedi.

Yeni Başkanlara Tebrik ve Başarı Dileği

AK Parti Besni İlçe Başkanlığına Ömer Ertürk, Kâhta İlçe Başkanlığına ise Gaffar Çelebi seçildi. Alkayış, yeni başkanlar ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, “İnandığımız yolda taze bir besmeleyle yenilenerek ve güçlenerek yürümeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Durmadan Çalışmaya Devam"

Milletvekili Alkayış, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kongrelerin, teşkilat üyelerine moral ve motivasyon sağladığını ifade eden Alkayış, “Milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Deprem Sonrası Kalkınma Vurgusu

Konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman için yürütülen çalışmalara da değinen Alkayış, depremden zarar gören ilçelerin ayağa kalkması için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi:

“Adıyaman’ın eskisinden daha mamur bir düzeye ulaşması, zenginleşmesi ve gelişmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde önemli projeler hayata geçiriliyor. Bu süreçte Besni ve Kâhta gibi kadim ilçelerimiz de günden güne kalkınmaya devam edecektir.”

"AK Parti Halkımızın Umudu Olmaya Devam Ediyor"

Alkayış, AK Parti’nin halkın umut kaynağı olduğunu belirterek, geçmişte ve bugün görev yapan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. “AK Parti olarak halkımızın derdiyle dertlenip, sevinçleriyle neşelenen bir hareketiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Kongre Süreci Hakkında Temenniler

Milletvekili Alkayış, AK Parti’nin kongre sürecinin hem Adıyaman hem de ilçeleri için hayırlara vesile olmasını diledi. Kongrelerde teşkilatların yenilenmesi ve güçlenmesinin, partinin bölgedeki hizmetlerini daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Kaynak : PHA