"Engelli Vatandaşlarımızı Hayatın Her Alanına Dahil Etmeye Önem Veriyoruz"

Vali Osman Varol, mesajında engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

Vali Varol, "Önce insan" anlayışıyla hareket eden bir medeniyetin temsilcileri olarak, engelli bireylere hizmet etmenin bir görev olduğunu belirtti. "Engelli kardeşlerimizi mutlu ve memnun etmeye, onların yaşamlarını kolaylaştırarak hayatın her sahasına dahil etmeye büyük önem veriyoruz," dedi.

Depremzedeler İçin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruldu

Vali Dr. Osman Varol, 6 Şubat depremleri sonrası uzuv kaybı yaşayan depremzedelere yönelik çalışmalara da değindi. Depremin yaralarını sarmak için hayata geçirilen projelerden biri olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önemine dikkat çekti:

“Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonucu uzuv kaybı yaşayan hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne de hayatını yeniden düzene koyma noktasında yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz.”

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde özel bir şekilde dizayn edilen ve barınma ile birlikte fizik tedavi hizmeti sunan merkez hakkında bilgi veren Varol, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Zihinlerdeki Engelleri Kaldıralım"

Vali Varol, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının hayati bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Dünya Engelliler Günü’nün zihinlerdeki engelleri kaldırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızı ve fedakâr ailelerini saygı ve muhabbetle selamlıyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”

Depremzedelere Özel Destek

Vali Dr. Osman Varol’un mesajı, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne yönelik değil, aynı zamanda deprem sonrası engelli bireylere sağlanan desteklerin bir özetini sunması açısından da dikkat çekici. Adıyaman’da açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, uzuv kaybı yaşayan depremzedelere yönelik en önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA