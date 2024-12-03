Çimenden, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse yarının kendisine ne getirip ne götüreceğini bilemez. Her sağlıklı birey, yarının engelli adayıdır dostlar.”

“Bu üç günlük dünya, hiçbir şeyi paylaşmaya engel değildir. En büyük engel sevgisizliktir. Engellilere acınası bakışlarla değil, hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü onlar kendi engellerini aşarken bizler zihnimizdeki engelleri aşamıyoruz.”

“Asıl en büyük engel her zaman dediğim gibi sevgisizliktir.”

"Bugün Bir Kutlama Değil, Farkındalık Günüdür"

Erkan Çimenden, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlama günü olmadığını, farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Mesajında, engelli bireylerin yalnızca desteklenmesi gerektiğini değil, bu desteğin sözde değil özde olması gerektiğini ifade etti.

“Bugün bir kutlama günü değil, farkındalık günüdür. Engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu yalnızca ifade etmekle kalmamalı, bunu göstermeliyiz. Engelleri ancak beraber aşabiliriz.”

"Engelleri Beraber Aşabiliriz"

Çimenden, engelli bireylerin yaşadığı sorunların sadece onların değil, tüm toplumun ortak sorunu olduğunu vurguladı. Özellikle empati ve duygudaşlık kurarak, engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılabileceğini ifade etti:

“Engelli vatandaşlarımızın sorunları yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun ve yerel yönetimlerin, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Her birimizin birer engelli adayı olduğumuz gerçeğini unutmamalıyız. Engelli bireylerle duygudaşlık kurarak, onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara kendi sorunumuz gibi yaklaşmalıyız. Bu şekilde engelli vatandaşlarımızın önüne çekilen en büyük setleri kaldırabiliriz.”

"Sevgi, Tüm Engelleri Aşar"

Mesajında sevginin, engelleri aşmada en önemli unsur olduğunu belirten Çimenden, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif ve eşit bir şekilde yer almalarının insanlık için bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Erkan Çimenden, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm toplumu, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çözümler üretmeye davet ederek, farkındalığın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kaynak : PHA