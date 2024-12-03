Korkmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli bireylerin yapamadıklarını değil, yapabildiklerinin görülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

“Engelli bireyler için sosyal yaşamda eşitlik sağlanması, bir lütuf değil, insanlık onuruna dayalı bir hak olduğunu hatırlatıyoruz.”

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin daha iyi anlaşıldığı ve gereğinin yapıldığı bir gün olmasını temenni ediyoruz.”

"Engelli Bireyler İçin Sosyal Eşitlik Vurgusu"

Bekir Korkmaz, engelli bireylerin haklarının insanlık onuruna dayalı olduğunu vurgulayarak, onların toplumda eşit bir şekilde var olmasının bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğunun altını çizdi. Korkmaz, engellilere yönelik farkındalığın artırılması için tüm bireyleri daha duyarlı olmaya davet etti.

"Farkındalık ve Adımlar Önemli"

Korkmaz, Dünya Engelliler Günü’nün, yalnızca bir farkındalık günü olmaktan öteye geçerek, engelli bireylerin sorunlarının çözümü için somut adımların atıldığı bir gün olması gerektiğini belirtti.

"Adıyaman’da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri"

Bekir Korkmaz’ın açıklamasının yanı sıra, Adıyaman’da Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekecek programlar hazırlıyor.

Kaynak : PHA