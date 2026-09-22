12 KİLOMETRELİK YAN YOL YENİLENECEK

Milletvekili İshak Şan, Mustafa Alkayış ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Adıyaman'daki devam eden ve planlanan ulaşım yatırımlarını görüştüklerini belirtti. Görüşmede Atatürk Bulvarı Şehir Geçişi'ndeki yan yolların yenilenmesi de ele alındı.

Şan, 12 kilometrelik yan yolların yapım ihalesinin 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, yatırımın kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

DEPREM SONRASI ARTAN AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şan, 6 Şubat depremlerinin ardından artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiğinin yan yollarda yıpranmaya neden olduğunu belirterek, yapılacak çalışmalarla yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

ALKAYIŞ: 'ADIYAMAN'IMIZA HAYIRLI OLSUN'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da Atatürk Bulvarı Şehir Geçişi'ndeki 12 kilometrelik yan yolların yapım ihalesinin 24 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Alkayış, deprem sonrasında ağır taşıt trafiğinin de etkisiyle yıpranan yan yolların yapılacak çalışmalarla daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşacağını ifade ederek yatırımın Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE