“Berat Kandili, Affın ve Rahmetin Gecesidir”

Başkan Hallaç, Berat Kandili’nin, Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı müstesna bir gece olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Berat Kandili, Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu en büyük rahmet ve mağfiret gecelerinden biridir. Bu mübarek gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzurla dolduğu, günahlarımızın affı için vesile olan kutlu bir zaman dilimidir. Rabbim hepimizi affına mazhar olan kullarından eylesin, hanelerimizi bereketle doldursun.”

Bu özel gecenin, ibadetle geçirilmesi ve manevi anlamda bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hallaç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Berat gecesine dair şu hadisini hatırlattı:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğunda, o geceyi ibadetle geçirin ve gündüzünü oruç tutun. Çünkü Allah Teâlâ, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyurur: 'Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Bir dert ve sıkıntı içinde olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.'" (İbn Mâce)

İnfak ve Yardımlaşma Çağrısı: “Yetimleri ve İhtiyaç Sahiplerini Unutmayalım”

Berat Kandili’nin sadece bireysel ibadetlerle değil, infak ve yardımlaşma ile de anlam kazanması gerektiğini ifade eden Başkan Hallaç, şunları söyledi:

“Bu mübarek gece, sadece dualarımızın kabulü için değil, ihtiyaç sahiplerini görerek onlara yardım eli uzatmak için de büyük bir fırsattır. Komşularımızı, yetimleri, yaşlıları ve dara düşen kardeşlerimizi unutmayalım. Paylaşmanın bereketini, infakın huzurunu yaşayalım.”

Özellikle ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ailelerin gözetilmesi gerektiğini belirten Hallaç, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bu mübarek gecede pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Bu mübarek gecede bir yetimin başını okşamak, bir ihtiyaç sahibinin sofrasına katkı sağlamak en güzel ibadetlerden biridir. Rabbimiz, infak edenleri, paylaşanları ve muhtaçlara el uzatanları müjdelemiştir. Hepimiz bu bilinçle hareket etmeli, gönüller kazanmalıyız.”

Ümmet Bilinci ve Kardeşlik Vurgusu: “Dualarımızda Mazlumları Unutmayalım”

Berat Kandili’nin, Müslümanlar arasında birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir gece olduğuna işaret eden Başkan Hallaç, kardeşlik hukukunun yeniden hatırlanması gerektiğini ifade etti:

“Bu mübarek gecede mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için dualar etmeyi unutmayalım. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek, birbirimize daha fazla destek olalım. Rabbim, bizleri hayırlı yolda yürüyen kullarından eylesin.”

“Berat Kandiliniz Mübarek Olsun”

Son olarak tüm Kahtalı hemşehrilerinin ve İslam âleminin Berat Kandili’ni kutlayan Başkan Hallaç, şu ifadeleri kullandı:

“Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve iman dolu bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum. Dualarımızda buluşmak dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

Kaynak : PHA