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Afet sonrası toplumun yeniden inşa sürecinde kadınların ve annelerin karşılaştıkları travmaların bilimsel yöntemlerle incelenmesi, gelecekte benzer krizlere karşı daha güçlü sosyal destek mekanizmaları oluşturulmasını sağlayabilir.

Adıyaman Üniversitesi’nin yürüttüğü bu çalışma, deprem sonrası kadınların ve özellikle annelerin yaşadığı zorluklara ışık tutarak sosyal politikalara katkı sunmayı hedefliyor.

Projede Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin ve Doç. Dr. İlhan Koyuncu ile birlikte, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Ezgin Ağıllı araştırmacı olarak görev alıyor.

Afet sonrası kadınların karşılaştığı toplumsal ve psikolojik engelleri tespit etmek.

Deprem gibi afetler sonrası aile içi dinamiklerin nasıl etkilendiğini anlamak,

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Annelik kırılganlığını çok yönlü analiz etmek,

Proje kapsamında, deprem sonrası konteyner kentlerde yaşayan annelerin karşılaştıkları güçlükler, bu süreçte geliştirdikleri başa çıkma mekanizmaları ve annelik rollerinde yaşadıkları değişimler detaylı şekilde ele alınacak.

Bu proje, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Adıyaman’daki konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren annelerin deneyimlerini ve yaşadıkları zorlukları derinlemesine incelemeyi amaçlıyor.

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