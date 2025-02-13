Projenin Tanıtım Programı Üniversitede Gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, akademisyenler, idari çalışanlar, anaokulu öğretmenleri, okul yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Tanıtım toplantısında, proje yürütücüsü Dr. Vahide Yiğit Gençten ile birlikte, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doyumğaç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gültekin, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Özen Uyar ve Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu tarafından hazırlanan “Teknoloji Destekli Zenginleştirilmiş Sesli Okuma Etkinliklerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje detayları paylaşıldı.

Depremden Etkilenen Çocuklara Yönelik 12 Haftalık Eğitim Programı

12 hafta boyunca uygulanacak proje kapsamında 22 kitap hazırlandı. Proje, özellikle okul öncesi çağındaki çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında geliştirilen hikâyeler, çocukların travma sonrası güven duygusunu yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı ve duygusal dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyor.

Tanıtım toplantısında, anaokulu öğretmenleri ve eğitimciler için geliştirilen uygulamalı etkinlikler de tanıtıldı.

Sesli Okuma Etkinlikleri ve Dijital Erişim İmkanı

Proje kapsamında oluşturulan sesli okuma etkinliklerine, ebeveynler ve öğretmenler www.etkilesimlikitap.com adresinden erişebilecek. Dijital destekli eğitim materyalleri, çocukların hikâyeler aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini ve duygusal süreçlerini daha sağlıklı yönetmelerini sağlamak için tasarlandı.

Adıyaman Üniversitesi’nin bu çalışması, deprem bölgesinde çocuklara yönelik psikososyal destek sağlama çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA