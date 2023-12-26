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6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Adıyaman’da yaraların sarılması adına çalışmalar aralıksız devam ederken, Kâhta İlçe Sağlık Müdürlüğü binası Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bir süredir kullanılan binanın Ağız ve Diş Sağlığı merkezi olarak kullanılması için gerekli iznin Sağlık Bakanlığı tarafından alındığını belirten Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, “6 Şubat depreminden sonra Kahta ilçesinin nüfusu artmıştır. Nüfus artışı ile birlikte Kahta Devlet Hastanesinde vatandaşlarımıza sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılan ünit sayısının ve genel poliklinik oda sayısının arttırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde Kâhta İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının ağız ve diş sağlığı merkezine dönüştürülmesi planlanmıştır. İlimizin Sayın Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’ın destekleri ile Kâhta İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının ağız ve diş sağlığı merkezine dönüştürülmesi talebimiz Bakanlığımızca onaylanmış olup, binada dönüşüm çalışmalarına başlanmıştır. Tadilat çalışmaları tamamlandığında Kâhta ilçemizde 17 ünitli modern, tam donanımlı diş polikliniklerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilecektir.” dedi.

Kaynak : PHA