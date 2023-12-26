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Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi haftalık istişare toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Demir, “Deprem Bölgesindeki Kamu Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporunu hazırladıklarını söyleyerek raporun kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

“6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan Asrın Felaketi depremler sonrası bölgeden bir gün olsun elimizi çekmeyerek deprem felaketinin yaşandığı illerdeki durumu yakından takip ettik” ifadelerini kullanan Demir, “14-19 Kasım 2023 tarihlerinde Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın temsilcilerinden oluşan Deprem Komisyonu Heyetimizi, deprem felaketinden etkilenen illerimizde kamu görevlilerimizin sorunlarını tespit etmek ve saha araştırmaları yapmak üzere görevlendirerek bölgeye ziyaretler gerçekleştirdik. Bugün ise, bölgedeki kamu görevlilerimizin 6 Şubat depremleri sonrası ortaya çıkan sorunlarını genel-il bazlı olarak ele alan ve çözüm önerileri sunan “Deprem Bölgesindeki Kamu Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Deprem felaketinin yaşandığı illerdeki kamu görevlilerinin taleplerini dile getiren Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumların bildirim yapmaması ve diğer nedenlerle ödenmeyen deprem tazminatı ve fazla çalışma ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır. Deprem kaynaklı ödenen tazminat ve fazla çalışma ücretinin süre, kapsam ve miktar yönünden artırılması depremin yaralarını henüz sarmakta olan kamu çalışanlarının güven memnuniyetini arttıracaktır. Ailesini şehir dışına göndermek zorunda kalmış fakat kendisi konteynerlerde konakladığı için kira desteği alamayan kamu görevlilerine yönelik ivedi düzenleme yapılarak kira yardımı tutarları ve süreleri arttırılmalı ve uzatılmalıdır.”

▪️Deprem bölgesinde kamu hizmetinin eksiksiz yürütülmesi için öncelikle sağlık, teknik ve idari alanda personel istihdamının artırılmasını ve tayin, geçici ve sürekli görevlendirme uygulamalarının kapsamının genişletmesini isteyen Mehmet Demir, üniversitelerdeki geliştirme ödeneğini de hatırlatarak “Geliştirme Ödeneği gereğince deprem bölgesindeki iller özel olarak düzenlenerek deprem bölgesindeki kamu görevlilerine (üniversite idari personeli de dahil) en üst tavandan ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir raporda yer alan diğer talepleri ve önerileri şu şekilde sıraladı:

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli Cetvelde yer alan (Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri) tekrar düzenlenerek deprem bölgesindeki İllerin 5 ve 6 derecelerden sayılması için düzenleme yapılmalıdır.”

“Deprem bölgesindeki kamu görevlileri başta olmak üzere kadroya geçen personele 3+1 sınırı uygulanmamalı, bu kamu görevlileri eş tayin hakkından faydalandırılmalıdır.”

“Deprem bölgesi koşulları da dikkate alınarak giyim yardımı tutarlarının artırılmalı, kamu görevlileri için öncelikle konut sorunu çözülmeli, TOKİ ve benzeri kurumlar aracılığıyla kamu görevlileri için ayrı konut projeleri hayata geçirilmelidir”

“Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine yemek hizmetinin sunulup sunul(a)madığına bakılmaksızın nakdi yemek yardımı yapılarak mağduriyetin önüne geçilmelidir.”

“Konteyner kentlerin yönetimi için kamu görevlilerine verilen görevler nedeniyle ilave ücret ödenmeli; ilave ücret ödenmeyecekse görev verilmemelidir. Deprem bölgesindeki kamu görevlilerinin Gelir Vergisi Oranları %15’e sabitlenmeli, derece yükselmesinin 2 yılda bir yapılarak, hizmet puanlarının tavandan ödenmesi sağlanmalıdır.”

Raporda kamu görevlilerinin deprem bölgesinde ihtiyaç duyduğu ve çözüm talep ettiği bir çok sorun ve öneriye yer verildiğini söyleyen Mehmet Demir “Memur-Sen olarak; sorunların çözümü noktasında konunun takipçisi olmaya devam edecek, deprem bölgesindeki kamu görevlilerimizin sesini duyurmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Raporumuzun, sorunları çözme ve karar alma süreçlerinde kamu yöneticilerine yol göstereceğine, asrın felaketinde önemli görev üstlenen kamu görevlilerimizin taleplerinin zaman kaybedilmeden hayata geçirileceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Kaynak : PHA