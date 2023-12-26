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Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen ve teknik anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilen yerleri inceleyen ASELSAN teknik ekibi, kart sistemi üretiminin yapılacağı alanı belirledi.

Yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayi anlamında önemli yatırımları gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Bizlerde bu anlamda Malatya'mıza savunma sanayi alanında bir yatırımın yapılması için Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Milli Savunma Bakanlığımıza talimat vererek, Malatya'nın kendisi için çok önemli olduğunu ve savunma sanayi anlamında yapılacak olan yatırımın Malatya'da yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Bu konuda ülkemizin önemli kuruluşlarından olan ASELSAN firmamızın da teknik ekipleri ilimize gelerek incelemelerde bulundular. Bizlerde kendilerine yatırımı yapabilecekleri alanları arkadaşlarımızla birlikte gösterdik. Kart Sistemi yatırımı için 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir yerleşkede teknik ekipteki arkadaşlar incelemelerini yaptılar. Bugün de Milli Savunma Bakan Yardımcımız Alpaslan Kavaklıoğlu ile yaptığımız görüşmede belirlenen yerin uygun olduğunu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını Sayın Bakan Yardımcımız bizlere ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa bizlerin de yapacağını Sayın Bakan Yardımcımıza belirttik. Hem ülkemiz için hem de ilimiz için gerçekten önemli bir yatırım kazandırılmış olacak. Şehrimizin istihdamına da aynı zamanda katkı sunulacak.

ASELSAN'ın ilimizde yapacağı yatırımın kazandırılması noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza, hükümetimize, milletvekillerimize ve ASELSAN yetkililerine hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA