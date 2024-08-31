Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş-Pazarcık yolu üzerinde İ.A'nın kullandığı tır ile S.Z'nin idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin içindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Pazarcık yolu trafiğe kapanırken, yolun yeniden trafiğe açılması için araçların çekilmesi ve yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çalışmalar tamamlandı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA