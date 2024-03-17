Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 1 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 150 adet 9x19 tabanca fişeği, 19 adet 12 kalibrelik kartuş, suça konu olabilecek 40 bin TL nakit para, 1 adet 300 bin TL'lik ipotek kâğıdı, yabancı kişilere ait 4 adet banka kartı, 1 adet POS cihazı, 1 adet çelik kasa, senet, satış belgesi, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evraklar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan F.K. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA