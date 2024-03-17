Bahçeli, Erdoğan'a hitaben, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla başladı. Bahçeli, Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir." şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." ifadeleriyle Erdoğan'a desteklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kurultayda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı alabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Son seçimim" ifadesini kullanmasının ardından MHP'nin bu açıklamaları dikkat çekti. Erdoğan, söz konusu konuşmasında, "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." demişti.

"Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz"

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kurultayda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı alabileceğine işaret etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : PHA