6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 7 bin 858 konut ve 445 köy evinin kurası çekilerek anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Akyar TOKİ Konutları’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, protokol üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı.

Vatandaşlarımıza yeni konut ve köy evleri hayırlı olsun

Kura çekilişi ve anahtar teslim törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Depremim izlerini silmek ve tahribatı ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyor, geçici barınmadan kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Biz sadece depremin yıktıklarını yerine koymakla kalmıyoruz. Şehirlerimizi konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. İnsanlarımızı içinde güvenle ve huzurla oturacakları evler ve şehirler yanında kendilerini esenlik içinde hissedecekleri bir geleceğe de kavuşturmanın peşindeyiz. Geçtiğimiz ayın başlarında deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş’ta bugün 7 bin 858’i konut ve 445’i köy evi olmak üzere toplam 8 bin 303 ailemize yeni yuvalarını teslim ediyoruz. Bugünkü kura töreniyle anahtarlarını alacak vatandaşlarımıza konut ve köy evlerinin hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurada ismi çıkan hak sahiplerine anahtarları; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından teslim edildi.



Kaynak : PHA