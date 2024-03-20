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Otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi, olaya ilişkin trafik ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü B.K. ambulansla 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü T.A., Saat 14.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde eski Adıyaman Valiliği kavşağında seyir halindeki motosiklet sürücüsü B.K ya çarptı. Motosiklet sürücüsü B.K çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

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