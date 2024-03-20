Atatürk Bulvarı üzerinde, eski Valilik Kavşağı’ndaki ışıklarda meydana gelen kazada, kadın sürücünün kullandığı 02 ABD 761 plakalı araç, motosiklete çarptı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü T.A., Saat 14.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde eski Adıyaman Valiliği kavşağında seyir halindeki motosiklet sürücüsü B.K ya çarptı. Motosiklet sürücüsü B.K çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü B.K. ambulansla 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi, olaya ilişkin trafik ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss