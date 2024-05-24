Türk Mutfağı kapsamındaki etkinliğe AFAD İl Müdür Vekili Abdurrahman Biçer ve İl Halk Kütüphane Müdiresi Filiz Karabulut katıldı. Kurdele kesimiyle açılış yapıldıktan sonra Vekil Biçer ve Müdire Karabulut yemekleri inceledi. Etkinliğe K-6 Konteynerkent sakinlerinden katılanlar da oldu. Tanıtımdan sonra K-6 Konteynerkent Müdürü Nevzat Gülegen, etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“ Hoş geldiniz, Mayıs ayının son haftasında Kültür Müdürlüğümüzün tümö Türkiye’de Bakanlığımızın başlatmış olduğu Türk mutfağı tanıtım günleri çerçevesinde, İl Valimizin himayesinde K-6 Konteynerkent olarak Adıyaman yöresel yemeklerine yönelik bir sunum yaptık. Katılan herkese öncelikle teşekkür ediyorum, Adıyamanımız büyük bir acı yaşadı depremden dolayı. Depremden sonra hem rehabilite sürecine girmek hem de eski günlerimize kavuşmak için bütün faaliyetleri önemli buluyoruz. Bu faaliyetlere destek olan başta konteynerkentimizin sakinlerine, çalışan arkadaşlarımıza bize bu imkanı sunan valimize çok teşekkür ediyoruz.”

Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA) - Yusuf IŞIK