Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. ‘Dünya beşten büyüktür’ tespitimiz, sistemin değişmesine olan acil ihtiyacı göstermektedir” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Albaraka İslami Finans Zirvesi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Dünyanın son yıllarda köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik, askerî ve siyasi sistemin temelleri her yeni gelişme ile birlikte daha şiddetli sarsılıyor. Şunu çok net görebiliyoruz; uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış istikrarsızlık ve kaos dünyanın hâkim rengi hâline gelmiştir. Koronavirüs salgınının yol açtığı tahribatın enkazı kaldırılmadan, Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir” dedi.

“YILLARDIR BİZE KÜRESEL GÜVENLİĞİN TEMİNATI OLARAK ANLATILAN KURUMLAR BÜYÜK BİR ZAAF İÇİNDEDİR”

İsrail’in yaklaşık sekiz aydır tüm insanlığın gözü önünde Gazze'de işlediği toplu katliamların, küresel düzenin acziyetini gözler önüne serdiğini ve mevcut kurumlara olan güveni sarstığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse, şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Küresel güvenliğin teminatı olarak yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içindedir.”

Türkiye’nin uzun süredir bu duruma dikkat çektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. ‘Dünya beşten büyüktür’ tespitimiz, sistemin değişmesine olan acil ihtiyacı göstermektedir. Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımı ile birlikte artık bu kaçınılmaz bir hâl almıştır. Şunu görmek ve kabullenmek mecburiyetindeyiz, dünyanın devasa bir köye döndüğü günümüzde sınırlar ve mesafeler bizi koruyamaz” şeklinde konuştu.