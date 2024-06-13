Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekibi Karaisalı ilçesi Çatalan mahallesinde bulunan Adana'nın içme suyunu karşılayan baraj gölü havzasında müşterek denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Göle terkedilmiş vaziyette 300 metre misine ağı ve 60 sepet tuzak toplanmış kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirildi. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



Kaynak : PHA