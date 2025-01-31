İzmir Bornova Belediyesi çocuklara yarı yıl tatilinde eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve konsey bileşeni İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Dikili Gazipaşa Mahallesi Sevgi Yolu sahilinde balık tutma etkinliği düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kızı Asya Tuna Eşki, Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş, Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Burak Bülbül, 70 Bornovalı çocuk ve aileleri katıldı.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan çocuklar yol boyunca şarkılar söyleyerek Dikili’ye geldiler. Etkinliğe katılan tüm çocuklara olta dağıtan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, daha sonra çocuklara oltanın kurulumundan yem takılmasına kadar olta balıkçılığının tüm inceliklerini anlattı.

BAŞKAN EŞKİ: ‘’ÇOCUKLARIMIZI KÜÇÜK YAŞTA DENİZLE BULUŞTURMALIYIZ’’

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ve bir kıyı kenti olan İzmir’de yaşayan çocukların küçük yaşta denizle tanışmaları gerektiğini söyleyen Başkan Eşki, ‘’ Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ama denizcilik, balıkçılık ve denizle olan ilişkilerimiz oldukça zayıf.

Bizde çocuklarımızı denizle küçük yaşlarda tanıştırmak amacıyla bugün bir balık tutma etkinliği düzenledik. Güzelliğiyle bizleri büyüleyen Dikili sahillerine geldik. Sadece İzmir’in değil dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Dikili’de olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Etkinliğimizden sonra da sevgili Dikili Belediye Başkanımız Adil Kırgöz çocuklarımızı ve velilerimizi misafir etti. Bu anlamda ev sahipliğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bornova’da denizden uzak olan çocuklarımızı denizle buluşturarak unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladık’’ diye konuştu.

BAŞKAN KIRGÖZ: ‘’ BORNOVALI ÇOCUKLARIMIZI AĞIRLAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ’’

Düzenlenen balık tutma etkinliğine ev sahipliği yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bornovalı çocukları Dikili’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ‘’ Bugün burada Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki’yi, Bornovalı çocuklarımızı ve ailelerimizi ağırlamaktan dolayı mutluyuz.

Çocuklarımız sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte güzel Dikilimize gelerek balık tuttular ve bundan da çok keyif aldılar. Ömer Başkanımızın çocuklara yönelik böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemesi çok önemli. Ayrıca iki belediyenin ortak bir proje üretmesini de çok kıymetli buluyorum. Bunun tüm Türkiye’deki belediyelere de örnek olmasını diliyorum’’

TUTULAN BALIKLAR DENİZE GERİ BIRAKILDI

Büyük bir heyecanla denize oltalarını atan çocuklar balık yakaladıklarında oldukça mutlu oldular. Tuttukları balıkları denize geri bırakan çocuklar onların denizlerde daha güzel olduğunu söylediler. Balık tutmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Bornovalı çocuklar böyle bir etkinlik düzenlediği için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür ettiler.