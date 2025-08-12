‘Suça ortak olmayacağız’

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kavuncu, partisinin komisyona üye vermeme kararını, “Bu suça ortak olmayacağımızı, birilerinin de sağlam kalması gerektiğini söyledik” sözleriyle hatırlattı. Ancak Meclis Başkanlığı’nın bu üç üyeliği diğer partiler arasında dağıttığını belirten Kavuncu, “Bu Meclis Başkanlığı’nın keyfi aldığı bir karardır. Geçmişte benzeri durumlarda böyle bir uygulama yapılmamıştır” dedi.



2013 örneği

Kavuncu, 9 Nisan 2013’te birinci çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonda, CHP ve MHP’nin üye vermemesi üzerine komisyonun 17 yerine 11 üyeyle kurulduğunu hatırlatarak, “O dönemde eksik kalan üyeler diğer partilerden tamamlanmadı. Ama bugün, İYİ Parti üye vermedi diye eksik kalan üç üyelik başka partilerden dolduruluyor. Yarın başka bir komisyona üye vermeyen parti olursa yine aynı uygulamayı mı yapacaksınız?” diye sordu.



‘Aynı hata, aynı yaklaşım’

Kavuncu, komisyonun kuruluş sürecinde milletin bilgilendirilmediğini savundu:

“Seçim kampanyasında kimse ‘PKK’lı teröristleri yasayla bırakacağız, terör örgütü liderini Meclis’e davet edeceğiz’ demedi. Bugün yaşananlarda millet iradesi var diyemezsiniz. Aynı kafa, aynı hata, aynı yaklaşım devam ediyor.”



Sahte diploma ve e-imza tepkisi

Basın toplantısında gündemdeki sahte diploma ve e-imza soruşturmasına da değinen Kavuncu, bu durumun iktidarın yönetim anlayışını ortaya koyduğunu söyledi:

“Bu olay, iki memurun e-imzalarının izinsiz kullanıldığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Organize edenlerin pervasızlığı olmasa bugün de öğrenemeyecektik. Daha önce aynı suçtan yakalanıp bırakılan kişiler aynı suçu işliyor. Bu, en mahrem alanlarımızda ciddi tehlike yaratıyor.”



‘Her belediyeye aynı muamele’

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP’li belediyeler hakkındaki sözleri ve avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasına ilişkin sorusu üzerine Kavuncu, adaletin eşit uygulanması gerektiğini vurguladı:

“Adana Belediye Başkanı, aynı konuda beş belediye hakkında soruşturma açıldığını, ancak Kütahya Belediyesi’ne farklı muamele yapıldığını söyledi. Partisi ne olursa olsun, her belediyeye aynı muamele yapılmalıdır. Artık mızrak çuvala sığmıyor; önümüzdeki dönemde pek çok şeyin ortaya döküleceğine inanıyorum.”



Arka plan

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yürütülen, toplumsal barış ve terörün sona erdirilmesine yönelik önerilerin değerlendirildiği bir platform olarak çalışıyor. İYİ Parti’nin üye vermeme kararı sonrası boş kalan üç üyelik, Meclis Başkanlığı tarafından diğer partilere dağıtıldı. Kavuncu’nun açıklamaları, Meclis’te temsil ve teamüller konusunda yeni bir tartışma başlattı.

