“Bedel ödeyenlerin sesi komisyona taşınmalı”

Parlamentoda 10 yıldır güvenlik politikaları, asker–polis hakları, şehit aileleri ve gaziler alanında çalıştığını hatırlatan Bakan, komisyonun davet listesine ilişkin şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye Harp Malûlleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı gibi kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar; kanunla kurulmuş TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği), TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği), Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği ile korucu dernek ve federasyonları bu komisyona davet edilmelidir. Bu kurumlar sadece bir kez değil, her toplantıyı takip edebilmeli; sürecin sonuna dek görüş ve önerileri alınmalıdır. Ayrıca Emniyet Teşkilatı Sendikası ve Sivil Memurlar Sendikası gibi sahada görev yapan kolluk ve sivil personeli temsil eden yapılar da mutlaka katkı sunmalıdır.”



“Barış yalnızca silahların susması değil, kalplerin onarılmasıdır”

Bakan, PKK’nın silah bırakması ve fesih kararını hayata geçirmesinin önemine değinirken, “Sorunların demokratik usullerle, kendi içimizde konuşulup çözülmesi değerlidir. Bu yalnızca Kürt yurttaşlarımız için değil; Türkiye’nin birlik ve beraberliği ve bölgemizde kurulmak istenen oyunları bozmak açısından da kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“Eğer şehit ailelerinin, gazilerin ve güvenlik görevlilerinin travmaları dikkate alınmaz; onlar bu komisyonda kendilerini görmezse dört başı mamur bir barış inşa edilemez. Barış yalnızca silahların susması değil, kalplerin onarılmasıdır.”



Özlük hakları uyarısı: “Sadece ceza kanunu konuşulursa eksik kalır”

Komisyon gündeminin, “yalnızca silah bırakma, ceza yasalarında değişiklik ve topluma yeniden entegrasyon başlıklarına” sıkıştırılamayacağını vurgulayan Bakan, güvenlik güçlerinin özlük haklarına yönelik kapsamlı iyileştirme talep etti:

“Vatanı için canını veren, kolunu bacağını kaybeden; bir emri bekleyip ölüme giden, bir üniforması da kefeni olan polislerimizin, subay–astsubaylarımızın, uzman erbaşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin mali, sosyal ve kültürel hakları teslim edilmeden yapılacak düzenlemeler toplum vicdanında karşılık bulmaz.”



“Tutuklu yargılama istisna olmaktan çıktı”

Yargı pratiğine de dikkat çeken Bakan, tutuklu yargılamanın “istisna olmaktan çıkıp siyasallaşmış yargı eliyle cezalandırmaya dönüştüğünü” savundu; bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dâhil belediye başkanlarına yönelik süreçleri örnek gösterdi:

“Bu sorun çözülmezse adaletsizlik ciddi bir toplumsal travmaya evrilir; çözüm sadece bir hayal olur. Demokrasi; Kürtler için olduğu kadar Türkler, Aleviler, Sünniler, gayrimüslimler, kadınlar, gençler—herkes için güvencedir. Demokrasi bir kesime değil, hepimize lazımdır.”



“Alt komisyon ve eşzamanlı kanun çalışması” önerisi

CHP’nin konuya ilişkin hazırladığı kanun tekliflerini bir sonraki toplantıda komisyona sunacaklarını açıklayan Bakan, “Gerekirse bir alt komisyon kurulsun, eşzamanlı kanun çalışması yürütülsün; ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edilsin. Meclis hazırlığını yaparken ihtiyaç doğarsa olağanüstü birleşimle bu düzenlemeler çıkarılabilir” dedi.



“Cumhuriyet’in ilkeleri + çoğulculuk: Taviz yok, kapsayıcılık var”

Bakan, partisinin yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temel değerlerinden; üniter yapıdan, bayraktan, ortak vatandan asla taviz vermeyiz. Ancak bu değerlerin zemininde farklı etnik kökenlerin, dillerin, inançların kendilerini ifade edebilmesi vardır. Kürt yurttaşlarımızın edebiyatını geliştirebildiği, kültürünü yaşatabildiği ve aidiyet hissettiği güçlü bir demokrasiye sahip müreffeh bir Türkiye; hepimiz için daha güçlü bir Türkiye demektir.”



Arka plan: Komisyonun çalışma çerçevesi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; “Terörsüz Türkiye” başlığı altında toplumsal mutabakat zemini, gerekli yasal ve idari adımlar, hak–özgürlük dengesi ve toplumsal barışın güçlendirilmesine dönük önerileri toplamak ve Meclis’e raporlamakla görevli. Toplantıda partiler, dinlenecek kurum–kuruluş listesine ilişkin önerilerini sunarken, komisyonun önümüzdeki oturumlarında kapsamlı dinlemelerin yapılması bekleniyor.



Sonraki adımlar

CHP adına Murat Bakan’ın sunacağı kanun tekliflerinin takvimi, oluşturulması önerilen alt komisyonun yetki ve çalışma yöntemi ile davet edilecek kurumların listesi, komisyonun bir sonraki birleşiminde netleşecek. Bakan, “sürecin şeffaf yürütülmesi ve bedel ödeyen kesimlerin daimi katılımı” vurgusunu yineledi.

