‘Vicdanlar kanıyor’

Komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında konuşan Yıldız, söz konusu mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini belirterek şunları dile getirdi:



“Bana cezaevlerinden günde en az yüzlerce mesaj geliyor. ‘Bizim suçumuz ne?’ diyorlar. Yargı süreci uzadığı için aynı tarihte suç işleyen başka kişiler serbest kalırken kendilerinin içeride kaldığını ifade ediyorlar. Bu, vicdanları yaralayan bir durum. Sayı öyle az değil; yaklaşık 45 bin kişi bu durumdan etkileniyor. Bunun beraber ortadan kaldırılması lazım.”



Yıldız, infaz hukuku ve cezaevi koşullarına ilişkin değerlendirmesinde, 270 bin kapasiteli cezaevlerinde 420 bin kişinin bulunduğuna dikkat çekti. İnsan haysiyetine uygun infaz uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Bazı koğuşlarda 10 kişilik yerde 30 kişi yatıyor, bazı mahkumların odaları ise son derece rahat. Bu, infazın eşit uygulanmadığını gösteriyor” dedi.



‘İnfaz hukukumuz yamalı bohçaya döndü’

İnfaz sisteminde bütüncül bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Yıldız, “Mevcut infaz hukukumuz yamalı bohçaya dönmüştür. Sil baştan, sade, anlaşılır, ıslah edici bir infaz kanunu yapılmalı. Bu kanun hem uygulayıcıların hem de hükümlülerin ve ailelerinin kolayca anlayabileceği bir metin olmalı” diye konuştu.



‘Tutuklama geçici bir tedbirdir’

Tutuklamaların da ağır bir tedbir olduğunu hatırlatan Yıldız, “Masumiyet karinesi hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Tutuklama, geçici bir tedbirdir. Katalog suçlar bakımından da farklı uygulamalar var ama temel prensip değişmemeli” dedi.



‘Adli-siyasi mahkum ayrımı yapılmamalı’

Dünyadaki infaz uygulamalarından da örnekler veren Yıldız, yapılacak yeni infaz kanununda adli mahkum ile siyasi mahkum ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Öncelikle bir infaz kanunu yapmalıyız. Bu kanunda kimseye ayrımcılık yapılmamalı” ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA