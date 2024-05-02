İtalya’nın Milano Üniversitesi’nde görev yapan öğretim görevlilerinden oluşan bir grup, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret etti.

Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığı’nın miras bıraktığı devasa eserleri ziyaret eden İtalyan grupta bulunan Milano Üniversitesi Öğretim Görevlisi Guja Mabellini; “Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Tarihi, arkeolojiyi ve kültürlerimiz arasındaki sıcak insani ilişkileri bir arada yaşamak ancak Kommagene’de en samimi örneğine tanık olduk” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Aynı grupta bulunan Niki Meloni ve Donatella Coletti de yaptıkları açıklamada; “Yıllardır hayalimiz olan Mezopotamya’nın bu en gözde eseri olan Nemrut Dağı’nı görmek için geldik. Tarih, sanat ve insanların sıcak karşılamaları bizleri çok mutlu etti. İtalya'da Nemrut için insanlarımızı yönlendireceğiz. İnanıyoruz ki çabalarımız daha çok İtalyan turistin gelmesine sebep olacaktır” dediler.



Kaynak : PHA