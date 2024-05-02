Müftü Haliloğlu: ‘Adıyaman’da cami yapımı için büyük ihtiyaç var’

Her yıl İstanbul Bakırköy fuar merkezinde düzenlenen Cami Ekipmanları Fuarı’na Adıyaman'ı temsilen İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ve müftülük sekreteri Ali Öner katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Dr. Mevlüt Haliloğlu, konuşmasında, Adıyaman'da birçok caminin yıkıldığını, ağır hasarlı olduğunu ve Adıyaman'da cami yapımı için büyük bir ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Bakırköy'de düzenlenen fuar 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Kaynak : PHA