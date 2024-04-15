Verilere göre, istihdam sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesine ulaştı.

Bakan Işıkhan, istihdam oranının 0,2 puan artarak yüzde 49,3 seviyesine yükseldiğini ve işsizlik oranının aynı dönemde 0,3 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Işıkhan, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesini kararlı adımlarla sürdürdüğünü belirtti. Bu olumlu gelişmelerin ekonomiye katkı sağlayacağını ve işsizlik oranının daha da düşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak : PHA