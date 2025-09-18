İstanbul'da Maltepe Belediyesi ve Anadolu Fotoğraf Derneği (ANAFOD) iş birliğiyle düzenlenen “Sonbahar Fotoğraf Rotası” turu, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde güneşli bir sonbahar sabahında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nden başlayan gezi; Süreyya Paşa Türbesi, Başıbüyük Ormanı, İdealtepe 50. Yıl Parkı, Dragos Tepesi ve Maltepe Sahili güzergâhında devam etti.

Katılımcılar, Maltepe'nin yeşili ve mavisinin iç içe geçtiği doğal manzaraları objektiflerine yansıttı.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların bir arada yer aldığı etkinlikte, hem teknik paylaşımlar hem de doğa yürüyüşü eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Fotoğraf tutkunları, dayanışma ruhuyla gerçekleştirdikleri çekimlerde sonbaharın büyüleyici renklerini karelerine taşıdı.

Katılımcılar, doğayla iç içe geçen bu özel gün için Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür etti.