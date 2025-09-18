Milli Savunma Bakanlığı, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı’nda görev yapan Mersin doğumlu 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın gece kalp krizi geçirerek şehit olduğunu duyurdu.

Şehidin naaşı, Karapınar Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Mersin’e uğurlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Konya’da görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Konya’da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan P. Uzman Çavuş Hüseyin Günay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kahraman TSK ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.

Şehidin cenazesinin Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.