DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarma tarafından yakalandı.

Son iki haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlarına ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildiğini belirtirken, şüphelilerin savcılıklarda soruşturulduğunu ifade etti.

Valileri, başsavcılıkları, Jandarma TEM Daire Başkanlığı’nı, il jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksi olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin her bölgesinde huzur ve istikrar için 365 gün gece gündüz operasyonlara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.