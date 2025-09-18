ÖZÇAKMAK – 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da, orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Adyaman valisi DR. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki orta hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başta olmak üzere, 6 Şubat depremlerinde ev ve ahırların hasar gördüğü kırsal kesimde hayvancılığı geliştirmek amacıyla köylerde hak sahiplerine yapılmaya başlanan ahırlarla ilgili bugüne kadar kaydedilen çalışmalar ele alındı.

Kaynak : PHA