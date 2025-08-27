İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yapıldığını ve 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul’da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi” dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır!” ifadelerini kullandı.

Konya’da da operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Konya’da gerçekleştirilen operasyonla ile ilgili yaptığımı paylaşımda, “739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo Bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik! Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, “Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

