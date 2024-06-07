Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar Validebağ Korusu'nda atıl hâlde bulunan Abdülaziz Av Köşkü'nün İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılmasının ardından hayata geçirilen İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılış törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nda çocuklar tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi ile Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan musiki grubunun mini konserini dinledi.

Bakan Tekin, açılış kurdelesini minik öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceleyerek okulda öğrencilerle sohbet etti.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, sahada öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerde çocukların okuldaki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair eleştiriler aldıklarını belirterek, bu imkânın oluşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Tekin, beceri temelli eğitimler konusundaki eksikliklerden hareketle müfredatı revize etme yoluna gittiklerini anlatarak, "Hem uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir eğitim programı oluşturmak hem de öğretmen arkadaşlarımızın eleştiri ve önerilerini karşılayabilmek için tamamen beceri odaklı bir müfredat yayınladık. Bunu yayımlayıncaya kadar da yaz aylarından beri eksiklikleri gidermek için formül olabilecek etkinlikler yaptık. Bunlardan biri, ana dilimiz Türkçeyi merkeze alan ve bu merkezden hareketle çocuklarımızın okuma yazma becerilerinin geliştirildiği projelerdi" dedi.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise çocukların soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan "Geleceğin Yazarları" projesine 560 okulun başvurduğunu, 625 özgün hikâye, anı, fıkra kitabı gibi yazınsal eser ortaya çıktığını aktardı.