Başkentte bir dizi ziyarette bulunan Başkan Tutdere, Meclis Üyesi Ece Tuncay ve Yüksek Mimar Bünyamin Derman ile birlikte Bakan Yardımcısı Gürgen’i ziyaret ederek kentte devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Tutdere, “Türkiye Belediyeler Birliği başkanlık seçimleri için geldiğimiz Ankara’da şehrimizde devam eden projeler ve taleplerimizle ilgili bir dizi temasta bulunduk. Bu kapsamda Sayın Bakan Yardımcısı Gürgen’e kent meydanı, ulaşım aksları, rezerv alanları ve yerinde dönüşüm konularıyla ilgili görüşlerimizi aktardık. Kendisine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Adıyaman’a destek olacaklarının sözünü veren Bakan Gürgen de, Kurban Bayramından önce Bakan Mehmet Özhaseki’nin Adıyaman’ı ziyaret edeceğini, söz konusu talepleri kendisine aktaracaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA