Alınan bilgilere göre kaza Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 46 ACC 763 plakalı otomobil sürücüsü Alican B. Kahta istikametinden Şehir merkezinde seyir halindeyken, Atilla K. idaresindeki 01 BTC 12 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan Dilara Y. ve Melike S. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Kaynak : PHA