Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren İsrail'e 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Bu kararın, İsrail'in Gazze'deki olaylara ilişkin tutumuna bağlı olarak uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi. Açıklamada, bu kararın derhal yürürlüğe gireceği ve İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda iptal edilebileceği vurgulandı. Özellikle Gazze'deki durumun iyileşmesi ve insani yardım akışının sağlanması bekleniyor.

Türkiye'den İsrail'e kısıtlanan ürünler arasında alüminyum profiller, çelik borular, inşaat malzemeleri, kimyasal gübreler, motor yağları gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin İsrail'e ihracatı, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla durdurulmuş oldu.

Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı eleştiriye de maruz kaldı. Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve insan hakları ihlallerine ilişkin daha önce alınması gereken bir karar olarak değerlendirildi. Bazı eleştirmenler, bu kısıtlamanın geç kalınmış bir adım olduğunu ve daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirttiler.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu kararın, Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkileri de etkileyeceği düşünülüyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu kısıtlamadan nasıl etkileneceği ve bu durumun diğer ülkelerle ilişkileri nasıl etkileyeceği ise merak konusu olarak değerlendiriliyor.

İsrail’e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri

İnşaatta Kullanılan Camlar

Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri

Kaynak : PHA