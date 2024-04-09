Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren İsrail'e 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Bu kararın, İsrail'in Gazze'deki olaylara ilişkin tutumuna bağlı olarak uygulanacağı belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi. Açıklamada, bu kararın derhal yürürlüğe gireceği ve İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda iptal edilebileceği vurgulandı. Özellikle Gazze'deki durumun iyileşmesi ve insani yardım akışının sağlanması bekleniyor.
Türkiye'den İsrail'e kısıtlanan ürünler arasında alüminyum profiller, çelik borular, inşaat malzemeleri, kimyasal gübreler, motor yağları gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin İsrail'e ihracatı, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla durdurulmuş oldu.
Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı eleştiriye de maruz kaldı. Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve insan hakları ihlallerine ilişkin daha önce alınması gereken bir karar olarak değerlendirildi. Bazı eleştirmenler, bu kısıtlamanın geç kalınmış bir adım olduğunu ve daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirttiler.
Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu kararın, Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkileri de etkileyeceği düşünülüyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu kısıtlamadan nasıl etkileneceği ve bu durumun diğer ülkelerle ilişkileri nasıl etkileyeceği ise merak konusu olarak değerlendiriliyor.
İsrail’e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı:
Alüminyum Profiller
Alüminyum Teller
Boyalar
Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
Beton Mikserleri
Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları
Çelik Filmaşin
Çelik Kaplar ve Depolar
Çelik Köprü Aksamı
Çelik Kuleler
Çelik Profiller
Çimento
Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar
Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
Demir-Çelik Tüm Teller
Ekskavatörler
Elektrik Kabloları
Elektrik Panoları
Fayanslar
Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
Forkliftler
Granit
Halat ve Kablolar
Hırdavat Ürünleri
Hidrolik Yağlar
İnşaat Demiri
İnşaat Makinaları
İnşaat Yalıtım Malzemeleri
İnşaatta Kullanılan Camlar
Kimyasal Bileşikler
Kimyasal Gübreler
Klinker
Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
Kükürt
Madeni Yağlar
Makaralı Zincirler
Mermer
Metal İşleme Makinaları
Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
Mineral Gübreler
Motor Yağları
Paletler
Plastik Borular
Sandviç Paneller
Seramikler
Solvent Boyalar
Tel Çekme Makinaları
Testere Makinaları
Tuğlalar
Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
Vernikler
Vinçler
Yapıştırıcılar ve Tutkallar
Yassı Çelik Ürünleri
Kaynak : PHA