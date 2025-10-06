Asnuk: 'İsrail insanlığa meydan okuyor'

Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, Sumud yardım filosuna katılmak için kendisinin de gönüllü olduğunu ancak Tunus'ta gümrük işlemleri sırasında kendisiyle birlikte üç arkadaşının da konvoydan alıkonulduğunu söyledi. Yardım konvoyuna birçok kişinin farklı ülkelerden katıldığını hatırlatan Asnuk, özellikle Avrupa'da İsrail'in uygulamalarına karşı ciddi bir uyanış olduğunu ifade etti.

Asnuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Sumud yardım konvoyuna ben de katıldım ancak Tunus'ta gümrükte yaşanan sorunlar nedeniyle konvoydan alıkonulduk. Buna rağmen çok sayıda arkadaşımız konvoya dahil oldu. İsrail'e karşı dünyada büyük bir infial var. Özellikle Avrupa'da bu konuda ciddi bir tepki ve uyanış yaşanıyor. İspanya'nın tutumu da bunun en önemli göstergesidir.

Şunu açıkça gördük ki İsrail artık insanlık için bir tehdittir. İnsanlığa ve insani değerlere açıkça meydan okunmaktadır. İsrail sadece güçten anlar; eninde sonunda bu tehdide karşı güç kullanılacaktır.'

Türk: 'Saldırı korsanlıkla eşdeğer, karşılıksız kalmamalı'

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ise Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun, hükümetin İsrail'e karşı atacağı her adıma destek vereceklerini açıkladığını hatırlatarak, saldırının korsanlıkla eşdeğer olduğunu söyledi.

Türk, yapılan müdahalenin yalnızca Türkiye'yi değil tüm uluslararası hukuku hedef aldığını belirterek şunları kaydetti:

'Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, hükümetin İsrail'e karşı alacağı her türlü önleme açık destek vereceğini ifade etti. Görülmüştür ki İsrail insanlık için ciddi bir tehdittir. Uluslararası sularda korsanlar gibi yardım konvoyuna saldırılması, sivillerin alıkonulması ve vatandaşlarımızın gözaltına alınması asla karşılıksız bırakılmamalıdır.'

Tepkiler artarak sürüyor

İsrail donanmasının Sumud filosuna yönelik müdahalesi, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde büyük tepki topladı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda aktivistin gözaltına alınması, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının ihlali olarak değerlendiriliyor.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, saldırının karşılıksız bırakılmaması ve Türkiye'nin uluslararası platformlarda daha güçlü adımlar atması çağrısında bulunuyor.

Kaynak : PERRE