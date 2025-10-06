Alt ve üstyapı tamamen yenileniyor

Depremin en çok etkilediği mahallelerden biri olan Sümerevler'de içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları baştan sona yenilendi. Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından üstyapı ve asfaltlama çalışmaları da başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları sahada inceleyen Başkan Tutdere'ye Sümerevler Mahalle Muhtarı Celal Ekinci de eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, Sümerevler'in Adıyaman'ın en büyük ve en eski mahallelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

'Sümerevler'de deprem nedeniyle altyapı ve üstyapı ciddi zarar görmüştü. Tüm ekiplerimizle önce altyapıyı yeniledik, ardından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamladık. Şimdi üstyapı ve asfaltlama çalışmalarına başladık. Daha önce halkımıza verdiğimiz sözün arkasındayız; 30 Ekim'e kadar Sümerevler'in altyapı ve üstyapısını tamamlayıp yollarını tertemiz yapacağız. Kısa sürede mahallemiz pırıl pırıl bir görünüme kavuşacak. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi burada da depremin izlerini tamamen sileceğiz.'

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, 'Halkımızın konfor içinde yaşadığı bir şehir için gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Birlikte başaracağız, Adıyaman'ı kardeşliğin ve mutluluğun şehri haline getireceğiz' dedi.

Muhtar Ekinci: 'Başkanımız bir dediğimizi iki etmedi'

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerevler Mahalle Muhtarı Celal Ekinci, Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Çalışmalar caddelerimizde başladı ve kısa sürede ara sokaklara da ulaşacak. Mahallemizin kanalizasyonu başlangıçta projede yoktu. Durumu başkanımıza ilettik, altyapının tamamen yenileneceğini söyledi ve sözünü tuttu. Şimdi asfalt aşamasına geçtik. Başkanımız bir dediğimizi iki etmedi, mahallemize sahip çıktı. Fen İşleri ve Su İşleri ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.'

Hedef: 30 Ekim'de tamamlanmış bir Sümerevler

Adıyaman Belediyesi'nin hedefi, 30 Ekim 2025 tarihine kadar Sümerevler Mahallesi'nde altyapıdan asfalta kadar tüm yenileme çalışmalarını tamamlamak. Çalışmaların bitmesiyle birlikte mahallenin daha modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Başkan Tutdere, 'Şartlar ne olursa olsun halkımız için sahadayız ve her zaman yanlarında olacağız' sözleriyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

