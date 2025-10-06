İl başkanları ilin 'iklimine ve yapısına' göre seçiliyor

Anahtar Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Murat Tekin, Adıyaman İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, il başkanlarının belirlenmesinde klasik yöntemlerin dışına çıktıklarını vurguladı. Tekin, partinin kısa sürede 81 ilde teşkilatlanmasının ardındaki en önemli nedenlerden birinin bu yaklaşım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'İl başkanlarımızı seçerken o ilin iklimine ve yapısına uygun isimleri tespit ettik. O nedenle Emircan Başkanımızı Adıyamanlılara emanet ediyoruz. İnşallah Adıyamanlılar da Emircan Başkanımıza sahip çıkar ve hep beraber hem Adıyaman hem ülkemiz kalkınır. Türkiye rahat bir nefes alır.'

Tekin, 2023 depremlerinin ardından Adıyaman'ın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, 'Bu travmayı atmak kolay değil ama biz Emircan Başkanımızın teşkilatlanma yapısına güveniyoruz. Onun başkanlığında Adıyaman'ın makus kaderini değiştireceğimize inanıyoruz' diye konuştu.

Emircan Ahmet Alsan: 'Adıyaman'da güçlü bir teşkilat kurduk'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, göreve geldikleri günden bu yana partiyi ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nu tanıtmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Alsan, 7 aydır sürdürdükleri saha çalışmaları kapsamında il ve ilçe teşkilatlarını kurduklarını, Samsat, Gölbaşı, Tut ve Besni'de yapılanmaların devam ettiğini ifade etti.

'Adıyaman'da üye çalışmalarımıza başladık. Tüm hemşehrilerimizi bu davaya omuz vermeye davet ediyoruz. Çok yakın zamanda kent merkezinde stantlarımızı göreceksiniz. Partimize olan ilgiyi büyütmek ve bu mücadeleyi omuz omuza yürütmek için çalışmalarımız sürecek.'

Anahtar Parti'nin bir yıl gibi kısa sürede anketlerde ilk 7 parti arasına girdiğine dikkat çeken Alsan, bu başarının temelinde Genel Başkan Ağıralioğlu'nun 30 yıla dayanan siyasi çizgisi ve ilkeli duruşunun bulunduğunu vurguladı.

'30 yıl önce ne söylüyorsa bugün de aynı şeyleri söyleyen bir genel başkana sahibiz. Bu istikrarlı duruş bizim en büyük gücümüz. Hedefimiz, partimizi ve ülkemizi hak ettiği yere taşımaktır.'

'Adıyaman'ın kaderi değişecek'

Parti yönetimi, önümüzdeki aylarda Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla Adıyaman'da geniş katılımlı bir program düzenleyecek. Bu ziyaretle birlikte hem teşkilatlanma sürecinin hızlanması hem de yerel sorunların çözümüne dair yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Anahtar Parti, kentlerin toplumsal ve siyasi dokusuna uygun liderlerle teşkilatlanarak, yerelde güçlü bir siyasi yapı oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE