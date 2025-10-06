8 Ekim kritik tarih

AİHM, 8 Temmuz 2025 tarihli kararında Demirtaş'ın 2019'da yeniden tutuklanmasının 'hukuki temelden yoksun' ve 'siyasi saiklerle' gerçekleştirildiğini belirlemişti. Mahkeme ayrıca bu tutuklamanın, özgürlük ve güvenlik hakkı ile makul sürede yargılanma hakkı gibi temel hakları ihlal ettiğine hükmetmişti.

Kararın kesinleşmesi için taraflara üç aylık süre tanındı. Türkiye'nin bu süre dolmadan, yani 8 Ekim 2025'e kadar karara itiraz etmemesi halinde AİHM kararı kesinleşmiş sayılacak ve bu durum Demirtaş'ın tahliyesi için bağlayıcı olacak.

Avukat Karaman: 'İtiraz olmazsa tahliye kaçınılmaz'

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, yaptığı açıklamada 8 Ekim'in sürecin 'turnusol kâğıdı' olduğunu vurguladı. Karaman, 'İstinaf Dairesi'nin dosyayı hemen ele alarak hukukun gereği olarak tahliye kararı vermesi gerekir. AİHM daha önce üç kez tahliye kararı verdi ancak bunlar uygulanmadı. Bu kez kararın bağlayıcılığı tartışmasız olacak' ifadelerini kullandı.

Karaman, AİHM kararlarının 20 Kasım 2018 ve 22 Aralık 2020 tarihlerinde de verildiğini, ancak Türkiye'de gereğinin yerine getirilmediğini hatırlatarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin de düzenli olarak 'Demirtaş'ın serbest bırakılması' çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Siyasi kulislerde 'itiraz edilmeyecek' iddiası

Siyasi kulislerde konuşulan en dikkat çekici iddia ise hükümetin karara itiraz etmeyeceği yönünde. Bu iddia gerçekleşirse, Demirtaş'ın 8 Ekim Çarşamba günü tahliye edilmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Anayasamızın 90. maddesi, usulüne uygun imzalanmış uluslararası anlaşmalara uyulmasını zorunlu kılar. Bu madde ortadayken elbette bazı adımlar atılmalıdır' diyerek tahliye sürecine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Diyarbakır Barosu: 'Tahliye demokratik bir zorunluluk'

Diyarbakır Barosu da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'nin itiraz süresinin 8 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı ve Demirtaş'ın 'derhal ve koşulsuz olarak' serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Baro açıklamasında, 'AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun demokratik kamuoyu tartışmasını ve seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale niteliğinde olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu karar yalnızca Demirtaş'ı değil, Kobani davası kapsamında yargılanan diğer siyasetçileri de doğrudan ilgilendirmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Baro, ayrıca benzer siyasi nitelikli tutuklamaların sona erdirilmesi ve yargı organlarının evrensel hukuk normlarına uygun davranması çağrısında bulundu.

Kobani davası ve siyasi etkiler

Demirtaş'ın olası tahliyesi, yalnızca bireysel bir yargı süreci değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyasi gündemi açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Tahliye kararı, Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimler için de emsal teşkil edebilir.

Siyasi gözlemcilere göre, Demirtaş'ın serbest bırakılması iç siyasette önemli sonuçlar doğurabilir ve Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerinde de yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

8 Ekim tarihi yaklaştıkça, gözler hükümetin AİHM kararına ilişkin tutumuna çevrildi. İtiraz edilmemesi halinde Demirtaş'ın serbest bırakılması bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri, uluslararası yükümlülükleri ve iç siyasi dengeleri açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE