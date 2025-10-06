Mustafa İLİK - Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve her gün yüzlerce insanın altından geçtiği binadan sarkan molozlar tehlike oluşturuyor. Herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı binanın çevresinden her gün yüzlerce insan geçerken, üzerinde bulunan iki katlı evin her an çökme riski taşıdığını belirten mahalle sakinleri, evin yıkılmasını bekliyor. Duvarlarında ve binanın iç kısımlarında derin çatlaklar oluşan ve kolonlarında gözle görülür deformasyonlar bulunan bina, adeta madde bağımlılarının mekanına dönerken, mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

'Sabaha Kadar Uyuyamıyoruz'

Mahalle sakinleri, 'Çocuklarımız sokakta oynarken tedirgin oluyoruz. Bu bina çok eski bir bina. Binanın içerisine geceleri uyuşturucu, madde bağımlıları geliyor. Bina pislik içerisinde ve etrafa kötü kokular yayıyor, bu nedenle sabaha kadar yatamıyoruz. En önemlisi de canımız tehlike altında ve binanın önünden geçemiyoruz. Binadan sürekli taş ve beton kalıntıları dökülürken, bina her an yıkılabilir. Yetkililerden bir an önce bina için önlem alınmasını ve binanın yıkılmasını istiyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE