Kararın ardından merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak yargı sürecine ve davanın seyrine ilişkin sert ifadeler kullandı.

'Fiilî bağlantı yok' savunması vicdanlarda karşılık bulmadı

Ayşe Ateş, dosyaların birleştirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, soruşturma ve dava sürecinde yaşanan eksiklere dikkat çekerek şunları söyledi:

'Sinan'ı katletmek için aylar süren kapsamlı bir çalışma yürüttükleri apaçık ortadayken yalnızca suikastin olduğu an itibarıyla şüpheli arayışına girişilip adaletin kılıcı bir tek o yöne sallanarak 'arada fiilî bir bağlantı yok' denilmesi kamuoyu vicdanında kabul görmedi. Bundan sonra da görmeyecektir.'

Ateş, tetiği çekenlerin belli olmasına rağmen azmettirenlerin halen serbest olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Tetiği çekenler biliniyor. Çektirenler dışarıda geziyor. Çakal çukal ayakçı takımı da en hafif ceza ile kurtulmaya çalışıyor. Sinan'ın Ankara'nın göbeğinde katledilmesi bir dönüm noktasıydı. Ne yazık ki alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayet henüz aydınlatılamadı.'

'Adaletin tecelli ettiği gün başka bir dönüm noktası olacak'

Ayşe Ateş, açıklamasının devamında cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının yalnızca Sinan Ateş davası için değil, Türkiye'de adalet sistemine olan güven açısından da kritik olduğunu vurguladı:

'Şüphesiz ki Sinan'ı katlettirenler eksiksiz bir şekilde adalet önüne çıkarılıp hak ettikleri cezayı aldıkları gün, adalet sistemimiz için bir başka dönüm noktası olacaktır.'

Dava dosyaları birleştirildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla birlikte, Sinan Ateş suikastine ilişkin ana dava ile cinayet öncesinde bilgi temin etmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin davası tek dosyada görülecek. Söz konusu birleşme, suikast planlamasının kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma ve dava süreci, Türkiye'de son yılların en çok tartışılan siyasi ve yargısal gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE