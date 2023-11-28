Yıllardır dünyanın dört bir tarafında İslam’ı kötü, Müslümanları öcü gibi gösterme çabaları var. Belki bunun için milyar dolarlar harcanmakta, Arabistanlı Lawrence, Feto gibi projelere servetler dökülmekte, İŞİD gibi örgütler kurulmakta ve bütün iletişim kaynakları en iyi bir şekilde kullanılmaktadır.

Hep deriz ya "Allah’ın da bir hesabı var" diye. Dünyada son iki yüz yılda bu kadar İslam karşıtı çaba sarf edilmişken, haritada yeri bile görünmeyen, dünya devletlerinin varlığını kabul etmediği, açlıktan sefaletten kırılan bir toplam bütün bu emekleri boşa çıkardı.

7 Ekim’deki tarihi Aksa Tufanı operasyonu sonrası işgalci İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilimde en kritik rolü üstlenen Kassam Tugayları, esir takasında bütün dikkatleri üzerine topluyor. Esirlerin davranışları ile Müslümanların inancı, merhameti, nezaketi bütün dünyanın kamuoyuna sunuluyor. İşte bu Allah’ın hesabı değil de nedir?

Gazze Şeridi’nin hükümet partisi Hamas’ın vatan müdafaası yapan askeri kanadı Kassam Tugayları, tünellerde tuttuğu İsrailli tutukluları Kızılhaç ekiplerine teslim etmeleri sırasında, esirler hepsine tek tek el sallıyor, Hamas askerlerine sarılıyor, araçtan giderken dönüp dönüp en sevdikleri insanlarla vedalaşır gibi bakıyorlar.

Terörist İsrail’in Filistinli rehinelere uyguladıkları insanlık dışı muamele ve işkencenin tam aksine Kassam Tugayları'nın savaş hukukuna ne kadar riayet ettikleri dünya basınında geniş geniş yer alıyor.

Daha önce bir anne ve kızı, sonrasında iki yaşlı kadını herhangi bir anlaşma olmaksızın serbest bırakan Kassam Tugayları, tahliye öncesi bunlara yiyecek ve içecek ikram etmeleri, tedavilerinin yaptırılması ve hatta yürümelerine yardımcı olmaları İslami tutumun ta kendisi idi.

Hani Müslümanlar insan kesiyordu. Hani bunlar canavardı. Hani sizler medeni insanlardınız. Hani sizin de "öldürmeyeceksin" diye emreden bir dininiz vardı. Hani bırakın insan için bir kedi için, bir kuş için seferber olurdunuz. Hani… Hani… Haniii…

Kimin medeni, kimin terörist olduğu en masrafsız ve net bir şekilde meydana çıktı. Filistin, Hamas veya Kassam Tugayları ne derseniz deyin. Bu zavallı insanlar gerçekten cihat etmiş oluyorlar. Hem özgürlükleri, toprakları, halkları için savaşan devrimciler, hem dinlerini yaşayan Müslümanlar, hem de bütün dünyaya İslam’ın gerçek yüzünü gösteren bir cihadı sergilemiş oluyorlar.

Ebabil kuşları ile güçlü Ebrehe ordusunu mağlup ettiren Allah, bir avuç zavallı halk ile dinini yüceltmiş, İslam karşıtlığını ağır yenilgiye uğratmıştır.

Son söz olarak İnsan Suresi 8. Ayet yeterli gelir sanırım; "Onlar kendi canları çektiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler."

Fahrettin Çelik