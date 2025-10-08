Fotoğraf meraklılarıyla dolu dolu üç gün

AFOT Başkanı, eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Musa Gürbüz'ün selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli festivallerde çekilen fotoğrafların hikâyeleri ve teknik detayları fotoğrafseverlerle paylaşıldı. Işık kullanımı, kompozisyon kuralları ve fotoğraf makinesi ayarlarına dair önemli bilgiler aktarılan sunumlarda, katılımcılar fotoğrafçılığın inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Sergide, Adıyaman'ın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan kareler büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları, sergi sonrası düzenlenen sunumlarda merak ettikleri soruları fotoğraf sanatçılarına yönelterek birebir yanıtlar alma imkânı da buldu.

'Adıyaman'ın kültürel zenginliklerini yansıttık'

AFOT Başkanı Musa Gürbüz, PERRE Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sergiye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

'Ben Musa Gürbüz, Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) Dernek Başkanıyım. Adıyaman Aryon Altınşehir'de 3, 4, 5 Ekim tarihlerini kapsayan 'Işığın Penceresinden Adıyaman' konulu sergimizi açtık. Katılım keyifli ve güzeldi. Akabinde fotoğraf dostu sanatçılarımız da buradaydı ve onların sunumlarıyla gecemizi renklendirdik. Harika sunumlarla geceyi tamamladık. Sergimizde Adıyaman'ın doğal ve kültürel öğelerini barındıran fotoğraflar yer aldı ve izleyicilerimiz bu kareleri büyük bir keyifle izledi.'

Usta fotoğrafçılar deneyimlerini paylaştı

Etkinlik kapsamında İbrahim Şimşek, Önder Köktürk ve Murat Hoca gibi fotoğraf sanatçıları da sahne alarak katılımcılara çekim süreçlerine dair önemli ipuçları verdi. Fotoğrafçılıkta ışığın doğru kullanımı, doğru ekipman seçimi ve kompozisyon teknikleri üzerine yapılan sunumlar, özellikle genç fotoğraf meraklılarından yoğun ilgi gördü.

AFOT Başkanı Gürbüz, benzer etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de sürdüreceklerini belirterek, 'Farklı sanatçılarla yeni etkinliklerde fotoğraf dostlarıyla buluşmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE